नाबालिग के साथ तीन दरिंदों ने किया गैंगरेप; पीड़िता ने खाया जहर, इलाज के दौरान हुई मौत

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई है। तीन दरिंदों ने मिलकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। जिसके बाद पीड़िता ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। इस मामले में मृतका की मां की तहरीर पर तीन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

गन्ने के खेत में ले जाकर किया दुष्कर्म

अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र) डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि अहार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने सोमवार को पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि गांव के ही रहने वाले तीन युवकों रितेश, कृष्ण और रवि ने नौ अगस्त को उसकी 15 साल की बेटी के साथ गन्ने के खेत में सामूहिक बलात्कार किया और घटना का वीडियो बना लिया।

आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही पुलिस

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, महिला ने पुलिस को बताया कि गांव के रहने वाले एक युवक से उसे बेटी के साथ हुई, घटना के बारे में मालूम हुआ। इस बारे में पूछे जाने पर बेटी ने 14 अगस्त को जहर खा लिया, जिसके बाद उसे मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान 16 अगस्त को उसकी मौत हो गई। मौत के बाद लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

