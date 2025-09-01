Main Menu

  • पुलिस हिरासत में हुई युवक की मौत, परिजनों का आरोप- युवती के परिवार के साथ मिलकर की हत्या

Edited By Pooja Gill,Updated: 01 Sep, 2025 12:16 PM

the young man died in police custody

हरदोई: यूपी के हरदोई जिले के शाहाबाद कोतवाली में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है...

हरदोई: यूपी के हरदोई जिले के शाहाबाद कोतवाली में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि युवक को पांच दिन के लिए हिरासत में रखा गया। इसके बाद फोन आया कि उसकी तबीयत खराब है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। 

इस आरोप में किया था गिरफ्तार 
पुलिस के अनुसार, शाहाबाद पुलिस ने रवि राजपूत (20) को एक नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के आरोप में हिरासत में लिया था। रविवार को उसने कोतवाली परिसर में स्थित शौचालय में फंदा लगा लिया। इसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहाबाद ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक (एसपी) नीरज जादौन मौके पर पहुंचे। 

परिजनों ने लगाया जाम 
घटना की सूचना मिलते ही परिजनों व स्थानीय लोगों की थाने के बाहर भीड़ जमा हो गई। एसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उन्होंने बताया कि रवि राजपूत को पुलिस ने हिरासत में लिया था। उस पर 16 वर्षीय किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप था। रवि व लड़की दोनों को पुलिस ने बरामद कर लिया था। वहीं, एसपी नीरज कुमार जादौन ने मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। परिजनों की शिकायत पर विवेचक उपनिरीक्षक वरुण कुमार शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है। PRV-112 के दो पुलिसकर्मियों, अन्य पुलिस कर्मियों और लड़की के परिजनों पर गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है।
 

