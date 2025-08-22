पंजाब से मथुरा आई युवती का शव बाथरूम में मिला, गेस्ट हाउस मालिक पर हत्या का शक

उत्तर प्रदेश मथुरा जिले के वृंदावन इलाके में पंजाब की एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। युवती का शव गेस्ट हाउस के बाथरूम में पड़ा मिला, जिस पर चींटियां रेंग रही थीं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी...

मथुरा (मदन श्रीवास्तव): उत्तर प्रदेश मथुरा जिले के वृंदावन इलाके में पंजाब की एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। युवती का शव गेस्ट हाउस के बाथरूम में पड़ा मिला, जिस पर चींटियां रेंग रही थीं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।



गेस्ट हाउस संचालक फरार

मामला शहर कोतवाली वृंदावन क्षेत्र की पुष्पांजलि कॉलोनी का है। यहां स्थित "श्री जी मुकुंदम" नाम की बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर बने छह कमरे गेस्ट हाउस के रूप में किराए पर चलाए जा रहे हैं। इसे राजस्थान के झुंझनू निवासी सुनील शर्मा 50 हजार रुपये मासिक किराए पर लेकर दो साल से संचालित कर रहा था।



5 दिन पहले पंजाब से आई थी युवती

गवाहों के मुताबिक, सुनील 5 दिन पहले पंजाब के फाजिल्का जिले की रहने वाली 30 वर्षीय सुनीता को गेस्ट हाउस में लेकर आया था। गुरुवार की दोपहर उसे संदिग्ध हालात में घबराते हुए बाहर निकलते देखा गया। इसके बाद से वह फरार है।



बाथरूम से मिला शव, गले पर निशान

शाम तक कमरे में कोई हलचल न होने पर बिल्डिंग में बने मंदिर के पुजारी राघवेंद्र शास्त्री को शक हुआ। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोलकर देखा तो बाथरूम में सुनीता का शव पड़ा हुआ था।पुलिस जांच में युवती की गर्दन पर निशान पाए गए हैं, जिससे गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।



पुलिस की कार्रवाई

कोतवाली प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सुनील शर्मा की तलाश तेज कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।



