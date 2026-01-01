दिनदहाड़े युवक की चाकू मारकर हत्या:  नाराज परिजनों ने शव को रखकर सड़क किया जाम, कहा- आरोपियों के घर पर चले बुलडोजर

जिले में दिनदहाड़े हमलावरों ने कथित तौर पर 22 साल के युवक की गला काटकर हत्या कर दी, घटना की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन मौके पर पहुंचे। घटना से नाराज परिजनों ने शव रखकर रास्ते में जमकर हंगामा काटा। उन्होंने आरोपियों के घर पर...

कुशीनगर: जिले में दिनदहाड़े हमलावरों ने कथित तौर पर 22 साल के युवक की गला काटकर हत्या कर दी, घटना की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन मौके पर पहुंचे। घटना से नाराज परिजनों ने शव रखकर रास्ते में जमकर हंगामा काटा। उन्होंने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।



आप को बता दें कि यह घटना बुधवार को कसया थाना अंतर्गत के जुडवनिया गांव के पास हुई। मृतक की पहचान निशांत सिंह उर्फ शक्तिमान के रूप में हुई है, जो नौकटोला गांव के अंबापुर टोला का रहने वाला था और संतोष सिंह का बेटा था। पुलिस के मुताबिक, निशांत बुधवार दोपहर को अपने गांव से थोड़ी दूर स्थित जुडवनिया गांव की ओर गया था। बताया जा रहा है कि पड़ोसी गांव के कुछ स्थानीय युवकों से उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद हमलावरों ने कथित तौर पर धारदार हथियार से उस पर हमला किया और मौके से फरार हो गए।



परिवार वाले घायल युवक को कसया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से उसे कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि निशांत पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी नौशाद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके साथी को भी पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच, एहतियात के तौर पर गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि आगे की जांच जारी है।