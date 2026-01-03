बुलंदशहर में 6 साल की मासूम से दरिंदगी: गैंगरे\प के बाद हत्या, छत से फेंककर ली जान; एनकाउंटर में लंगड़े हुए दोनों हैवान

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक बेहद दर्दनाक और शर्मनाक मामला सामने आया है। जहां 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। यह घटना 2 जनवरी की शाम की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, बच्ची अपने घर...

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक बेहद दर्दनाक और शर्मनाक मामला सामने आया है। जहां 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। यह घटना 2 जनवरी की शाम की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, बच्ची अपने घर की छत पर खेल रही थी। इसी दौरान उसी बिल्डिंग में किराए पर रहने वाले दो युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। आरोप है कि दोनों युवकों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पहचान उजागर होने के डर से उन्होंने बच्ची को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

गंभीर हालत में मिली बच्ची, अस्पताल में मौत

घटना के बाद बच्ची गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया।

पड़ोस में रहने वाले किराएदार निकले आरोपी

मृत बच्ची के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि आरोपी उसी बिल्डिंग में किराए पर रहते थे। आरोपियों की पहचान राजू और वीरू कश्यप के रूप में हुई है। राजू बलरामपुर का रहने वाला है, जबकि वीरू कश्यप लखीमपुर खीरी का निवासी है। पुलिस ने पिता की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए आरोपी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन विशेष टीमें गठित की गईं। पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी कांवरा रोड स्थित एक निर्माणाधीन कॉलोनी में छिपे हुए हैं। जब पुलिस ने उन्हें घेराबंदी कर सरेंडर करने को कहा, तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

पूछताछ में कबूला जुर्म

पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि बच्ची द्वारा पहचान उजागर किए जाने के डर से उन्होंने उसकी हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तेजी से की जा रही है, ताकि पीड़ित बच्ची को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जा सके। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है और लोग आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं।