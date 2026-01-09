पो/र्न फिल्में देखकर संबंध बनाने को मजबूर करता था पति, गुस्से में प्राइवेट पार्ट दबाकर मार डाला- आरोपी पत्नी ने कबुला जुर्म

हरियाणा के सोनीपत जिले में अवैध संबंधों के चलते गार्डन के केयरटेकर की हत्या का सनसनीखेज पुलिस ने कर दिया है। इस हत्याकांड में आरोपी पत्नी सरिता को गिरफ्तार ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। आरोपी पत्नी ने बताया पति उसे पोर्न वीडियो दिखा कर संबंध...

यूपी डेस्क: हरियाणा के सोनीपत जिले में अवैध संबंधों के चलते गार्डन के केयरटेकर की हत्या का सनसनीखेज पुलिस ने कर दिया है। इस हत्याकांड में आरोपी पत्नी सरिता को गिरफ्तार ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। आरोपी पत्नी ने बताया पति उसे पोर्न वीडियो दिखा कर संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि पति रामकिशन गांजा पीता था। उसकी इस आदत से तंग आ चुकी थी। इसी वजह से प्रेमी संग मिलकर पहले उसका तकिया से मुहं दबाया फिर उसके प्राइवेट पार्ट को दबाकर मार डाला। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पूछताछ में सरिता ने अपने पति रामकिशन की हत्या की साजिश और वारदात से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।



पत्नी, तीन बेटों और मां के साथ मैरिज पैलेस परिसर में रह रहा था मृतक

पुलिस के अनुसार, कामी रोड स्थित आशीर्वाद गार्डन में केयरटेकर रामकिशन उर्फ अजय (38) की हत्या कर दी गई थी। वह पिछले करीब एक साल से अपनी पत्नी सरिता, तीन बेटों और मां के साथ मैरिज पैलेस परिसर में रह रहा था। दिन में वह दुकानों पर नमकीन सप्लाई करता था, जबकि रात में गार्डन की रखवाली करता था।



तकिया रखकर सांस रोक दी फिर प्राइवेट पार्ट दबाकर मारा

रामकिशन के भाई मेहर सिंह की शिकायत पर पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या सरिता ने अपने प्रेमी सतपाल के साथ मिलकर की। पूछताछ में सरिता ने बताया कि वह पति की कथित प्रताड़ना से परेशान थी और पहले भी कई बार उसे मारने की योजना बना चुकी थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। इस बार मौका मिलने पर उसने प्रेमी सतपाल को कमरे में बुलाया। जब रामकिशन सो रहा था, तब सतपाल ने उसके मुंह पर तकिया रखकर सांस रोक दी और सरिता ने उसके निजी अंग दबा दिए, जिससे उसकी मौत हो गई।



महिला का प्रेमी एक साल पहले जेल से आया था बाहर

पुलिस का कहना है कि रामकिशन और सतपाल पहले एक साथ जेल में रह चुके थे। जेल से बाहर आने के बाद सतपाल का घर आना-जाना बढ़ा और इसी दौरान सरिता के साथ उसके अवैध संबंध बन गए। दोनों ने मिलकर रामकिशन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। फिलहाल पुलिस सतपाल की तलाश में दबिश दे रही है।



पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले और निजी अंग पर चोट के निशान

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के गले और निजी अंग पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से अहम सबूत जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान आरोपी महिला ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। आरोपी प्रेमी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

