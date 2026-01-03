संभल में लेखपाल से मारपीट मामला: प्रधान पति पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, अवैध कब्जे चला बुलडोजर

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में लेखपाल की पिटाई मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। आरोपी प्रधान पति पर बुलडोजर की कार्रवाई कर अवैध कब्जे को प्रशासन ने मुक्त कराया है। दअरसल आरोपी प्रधान पति पर आरोप है कि उसने तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा...

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में लेखपाल की पिटाई मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। आरोपी प्रधान पति पर बुलडोजर की कार्रवाई कर अवैध कब्जे को प्रशासन ने मुक्त कराया है। दअरसल आरोपी प्रधान पति पर आरोप है कि उसने तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर सरसों की फसल लगाया था।



आप को बता दें कि संभल तहसील के ग्राम मातीपुर का में प्रधान पति पर सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा कर सरसों की फसल उगाने का आरोप है। प्रशासन द्वारा जब कब्जा मुक्ति की कार्रवाई की जा रही थी, तभी आरोपी प्रधान पति ने लेखपाल सुभाष चंद्र के साथ मारपीट की थी। इस घटना के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी की सरसों की फसल पर बुलडोजर चलवा दिया।



तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप था कब्जामुक्ति से नाराज़ होकर लेखपाल को आरोपी ने पीटा था जिसके बाद प्रशासन ने आरोपी पर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का साफ संदेश है कि किसी भी तरह से सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा नहीं करने दिया जाएगा यदि किसी ने कब्जा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सरकारी कर्मचारी पर हमला और सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है।