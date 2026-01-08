Main Menu

पति से नहीं मिट पाई जिस्म की भूख तो पत्नी ने चला लिया गैर मर्द संग चक्कर, दो बच्चों की मां प्रेमी संग फरार

Edited By Pooja Gill,Updated: 08 Jan, 2026 03:06 PM

UP News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है। यहां पर एक पत्नी और दो बच्चों की मां का किसी गैर मर्द के साथ अफेयर हो गया...

UP News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है। यहां पर एक पत्नी और दो बच्चों की मां का किसी गैर मर्द के साथ अफेयर हो गया। जिसके बाद वो अपने पति और बच्चों को भूल गई और उन्हें छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। 

अब जानिए पूरा मामला 
बता दें कि सफदरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके दो बच्चे थे और उनकी जिंदगी सामान्य चल रही थी। वो सब खुशी-खुशी रह रहे थे, लेकिन उनकी सारी खुशियां तब बर्बाद हो गई। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है। 

कैसे हो गया अफेयर? 
बताया जा रहा है कि युवक की पत्नी को इंस्टाग्राम चलाने की आदत थी। जिसके जरिए उसकी दोस्ती किसी और युवक से हो गई। दोनों में काफी बातचीत होने लगी। दोनों ने एक दूसरे का फोन नंबर ले लिया और फिर उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। धीरे-धीरे यह दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई।  

बेटी को लेकर हुई घर से फरार
एक दिन महिला अपनी चार साल की बेटी को लेकर मायके चली गई। एक दिन वो अचानक कही चली गई। उसके भाई ने पुलिस से मदद मांगी तो पता चला कि वो तो अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। फिर जब उसके भाई ने ये जानकारी अपने जीजा को दी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 

पति ने की अफेयर की बात इग्नोर 
पति ने बताया कि कुछ समय पहले एक महिला ने उसे कहा था कि उसकी पत्नी का अफेयर उसके पति के साथ है। लेकिन, उसने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जिसका नतीजा ये निकला कि आज उसकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई है। वहीं, पुलिस के अनुसार, महिला के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। चार साल की बच्ची के साथ महिला लापता है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
 

