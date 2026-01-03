छेड़छाड़ के आरोपी ने युवती को ट्रेन से फेंका! गंभीर हालत में पीड़िता का ट्रॉमा सेंटर में चला रहा इलाज

हम भले ही महिला सुरक्षा को लेकर बड़े- बड़े दावे करें लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। हर दिन कहीं न कहीं से महिलाओं के साथ शोषण की खबरें आ ही जाती है। ऐसा ही ताजा मामला राजधानी लखनऊ के पारा इलाके से सामने आया है। यहां की रहने वाली एक युवती...

लखनऊ: हम भले ही महिला सुरक्षा को लेकर बड़े- बड़े दावे करें लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। हर दिन कहीं न कहीं से महिलाओं के साथ शोषण की खबरें आ ही जाती है। ऐसा ही ताजा मामला राजधानी लखनऊ के पारा इलाके से सामने आया है। यहां की रहने वाली एक युवती के साथ छेड़छाड़ की गई। पीड़िता ने इस संबंध में थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई थी। आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने से नाराज आरोपी ने बाद में युवती को ट्रेन से नीचे फेंक दिया।







घटना के बाद पीड़िता को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।



इंस्पेक्टर काकोरी सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि युवती का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। उसके घर से आलमनगर स्टेशन तक और रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। होश में आने पर युवती के बयान दर्ज किए जाएंगे। आरोपी कमल की तलाश में दबिश दी जा रही है।



फिलहाल इस घटना के बाद प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद आरोपी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस का दावा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।





