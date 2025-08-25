UP STF को मिली बड़ी कामयाबी, 50-50 हजार के इनामी दो सगे भाईयों को दबोचा, 8 महीने पुराने हत्या के मामले में एक्शन

उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की प्रयागराज इकाई ने हत्या के एक मामले में वांछित दो सगे भाइयों को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है। इनमें प्रत्येक पर 50,000 रुपये का ईनाम घोषित था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह...

प्रतापगढ़ : उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की प्रयागराज इकाई ने हत्या के एक मामले में वांछित दो सगे भाइयों को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है। इनमें प्रत्येक पर 50,000 रुपये का ईनाम घोषित था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक (पट्टी) मनोज कुमार सिंह रघुवंशी ने बताया कि एसटीएफ की प्रयागराज टीम के प्रभारी रणेन्द्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने थाना मानधाता में हत्या के मामले में वांछित दो सगे भाइयों जुनैद अहमद और परवेज अहमद को रविवार को नागपुर से गिरफ्तार किया।



उन्होंने बताया कि इन दोनों पर 26 दिसंबर 2024 को मानधाता गांव के मोहम्मद शमीम की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। इसी बीच, थाना कोतवाली पुलिस और विशेष दल की संयुक्त जांच के दौरान क्षेत्र के चमरौधा पुल के निकट बीती रात हत्या के प्रयास के आरोपियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें जवाबी गोलीबारी के दौरान पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि आरोपियां के कब्जे से दो तमंचा, कारतूस और एक कार बरामद हुई है।



पुलिस उपाधीक्षक (नगर) प्रशांत राज ने बताया कि इन आरोपियों की पहचान प्रयागराज के निवासी अमित उर्फ बउवा और अजीत के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि दोनों घायलों को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। दोनों पर 21 अगस्त को मोटरसाइकिल से जा रहे एक अधिवक्ता पर जोगापुर के निकट जानलेवा हमला करने का आरोप है। बउवा के विरुद्ध गंभीर धाराओं में प्रतापगढ़ और प्रयागराज में पांच व अजीत के विरुद्ध चार अभियोग पंजीकृत हैं।