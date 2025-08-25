अवैध संबंधों के दबाव में महिला ने की50 वर्षीय हरपाल की हत्या, पुलिस का सनसनीखेज खुलासा

जनपद के थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के गांव रामघाट में हुई सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामला अवैध संबंधों के दबाव से जुड़ा निकला। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

अमरोहा ( मौo आसिफ ):



हत्या की गुत्थी सुलझी

बीते रविवार को 50 वर्षीय हरपाल का शव गांव के गन्ने के खेत से बरामद हुआ था। उसकी हत्या धारदार हथियार से की गई थी। प्रारंभिक जांच में मामला रहस्यमय प्रतीत हो रहा था, लेकिन पुलिस की गहन पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ।



अवैध संबंधों का दबाव

जांच में सामने आया कि गांव की ही 47 वर्षीय मुन्नी देवी पर मृतक हरपाल लंबे समय से अवैध संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। उसके पास महिला के कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी थे। लगातार दबाव और प्रताड़ना से परेशान महिला ने हरपाल को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। योजना के तहत महिला ने हरपाल को गन्ने के खेत में बुलाया और वहां धारदार हथियार से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और सनसनी फैल गई।



पुलिस ने किया खुलासा

सीओ नौगावा सादात अवध मान भदौरिया ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि“मृतक द्वारा अवैध संबंध बनाने का दबाव डाला जा रहा था। इसी वजह से आरोपी महिला ने गन्ने के खेत में बुलाकर हत्या कर दी। महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।”



गांव में चर्चा का माहौल

इस खुलासे के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर तेज है। लोग कह रहे हैं कि व्यक्तिगत विवाद और अवैध संबंधों जैसी परिस्थितियाँ किस तरह खतरनाक अंजाम तक पहुँच सकती हैं, यह घटना उसकी बड़ी मिसाल है।













