स्पा सेंटर जिस्मफिरोशी का अड़ा; ग्राहक को दी जाती थी स्पेशल सर्विस...संचालक लड़कियों से लेते थे कमीशन

मथुरा: यूपी के मथुरा में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे जिस्मफिरोशी के धंधे का पर्दाफाश किया गया। इस दौरान पुलिस ने 15 युवतियों समेत 19 को गिरफ्तार किया था। शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर इस देह व्यापार का भंड़ाफोड़ किया। चार संचालकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। ये संचालक ग्राहक को लेकर आते थे और युवतियों से कमीशन लेते थे। इसके अलावा यहां पर कई स्पेशल सर्विस भी दी जाती थी।

शिकायत मिलने पर की छापेमारी

पुलिस ने कृष्णा नगर स्थित ब्लोसम थाई स्पा सेंटर और डिवाइन स्पा सेंटर पर देह व्यापार का धंधा चलने की शिकायत मिलने पर शुक्रवार रात को छापेमारी की। छापेमारी से सेंटर में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने दोनों सेंटरों से 15 युवतियां और चार युवकों को गिरफ्तार किया था। सभी को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ की।

ग्राहक के हिसाब से लेते थे कमीशन

पुलिस ने गिरफ्तार किए आरोपियों से पूछताछ की। जिस पर उन्होंने बताया कि दोनों स्पा सेंटर के संचालक जितेंद्र राठौर, कन्हैया ठाकुर, जीतू तोमर और पंकज कपूर हैं। ये चारों स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार कराकर युवतियों से ग्राहक के हिसाब से कमीशन लेते थे। स्पा सेंटर सोशल मीडिया के जरिए विज्ञापन प्रसारित करते थे। इसके अलावा सेंटर संचालकों ने कुछ लोगों को माउथ पब्लिसिटी के लिए हायर किया हुआ था। ये मथुरा में मॉडल शॉप और बाजारों में लोगों के बीच बैठकर स्पा सेंटर का प्रचार करते थे। पकड़े गए युवकों में एक स्पा सेंटर का प्रचार करने वाला भी शामिल है। ग्राहक को स्पेशल सर्विस भी दी जाती थी।



