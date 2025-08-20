Main Menu

  • अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, अथर्व स्कैन लैब सेंटर को किया सील, संचालको में हड़कम्प

Edited By Ramkesh,Updated: 20 Aug, 2025 08:32 PM

administration tightened its grip on ultrasound centres

अम्बेडकर नगर ( कार्तिकेय द्विवेदी ): अंबेडकरनगर में प्रशासन ने अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है पहले नोटिस दी गयी और अब अल्ट्रासाउंड  सेंटरों पर औचक निरीक्षण भी शुरू हो गया है,, आज जिला मुख्यालय के अथर्व स्कैन एण्ड लैब प्राइवेट लिमिटेड पर सदर एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा,, छापे  के दौरान जो डॉक्टर मिला वह अनाधिकृत था और पीसी पीएनडीटी एक्ट मे रजिस्टर्ड नहीं था। पहले तो उसने अल्ट्रासाउंड करने की बात से मुकर गया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बताया कि मौजूद डॉक्टर द्वारा ही अल्ट्रासाउंड किया गया था।

प्रशासन ने जांच रिपोर्ट को देखा तो यह पता चला कि मौजूद डॉक्टर द्वारा ही किया गया था,,जब जांच टीम ने सीसीटीवी फुटेज देखने का प्रयास किया गया तो वहां मौजूद लोगों ने सीसीटीवी में छेड़छाड़ किया गया।  जांच टीम की अगुवाई कर रही एसडीएम प्रतीक्षा सिंह ने कहा कि इस अल्ट्रासाउंड सेंटर के मालिक और मैनेजर द्वारा कोई सहयोग नही किया गया,, बल्कि दो घण्टे तक उन्हें इंतजार कराया गया,, 17 अगस्त के बाद का सीसीटीवी फुटेज नही दिखाया गया,, जो अधिकृत डॉक्टर थे वह इस्तीफा दे चुके है,, उसके बाद से यहां अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था।

सदर एसडीएम ने बताया जो पीसी पीएनडीटी एक्ट में पंजीकृत नही है। अल्ट्रासाउंड सेंटर सील कर दिया गया है उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में छेड़छाड़ कर था उसका नाम भी नोट किया गया है। हार्ड डिस्क भी ले ली गयी है,, आगे की जो भी जांच होगी उसकी पूरी रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी।  डीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 3 दर्जन से अधिक अल्ट्रासाउंड संचालको को पूर्व में जारी किया जा चुका है।  फिलहाल इस कार्रवाई से अल्ट्रासाउंड संचालको में हड़कम्प मच गया है।
 

