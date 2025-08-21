जिला पंचायत अध्यक्ष पर ठेकेदार ने भ्रष्टाचार के लगाए गंभीर, कहा- कमीशन के बिना नहीं मिल रहा काम

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति को धरातल पर उतारने का हर संभव प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी उसके कुछ अपनी ही लोग सरकार की मंशा पर पानी फेरने में जुटे है।

अम्बेडकर नगर ( कार्तिकेय द्विवेदी ): उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति को धरातल पर उतारने का हर संभव प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी उसके कुछ अपनी ही लोग सरकार की मंशा पर पानी फेरने में जुटे है। ऐसा ही ताजा मामला अम्बेडकर नगर से सामने आया है। जहां पर जिला बीजेपी पंचायत अध्यक्ष पर ठेकेदार ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप है। ठेकेदार आशुतोष वर्मा ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी फर्म ने 11 निविदाओं में कम दर पर बोली लगाई, इसके बावजूद उन्हें कोई काम नहीं दिया गया। आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष साधू वर्मा और कुछ अधिकारी जानबूझकर काम का अनुबंध जारी नहीं कर रहे हैं।



शिकायत के बाद जांच के आदेश

ठेकेदार की शिकायत पर DM ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए। ADM (वित्त एवं राजस्व) और PWD निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता की संयुक्त टीम बनाई गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का अधिकारियों ने भरोसा दिया है।



गलत रिपोर्ट का आरोप

ठेकेदार का कहना है कि शिकायत के बाद अपर मुख्य अधिकारी ने CDO को गलत रिपोर्ट भेजी। आरोप है कि बिना कमीशन दिए अनुमोदन नहीं किया जा रहा और कार्यादेश लंबित रखा गया है।



17 मई से लंबित कार्यादेश

जानकारी के मुताबिक 17 मई को निविदा खोली गई थी, लेकिन आज तक किसी भी ठेकेदार को कार्यादेश जारी नहीं हुआ। ठेकेदारों का आरोप है कि यह सब कमीशनखोरी के कारण हो रहा है। विभाग की किरकिरी होने के बाद ADM ने अधिकारी को तलब किया। इस बीच ADM (वित्त एवं राजस्व) ने 23 अगस्त को अपर मुख्य अधिकारी को साक्ष्यों के साथ तलब किया है। DM ने कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।





