IPS officers Promotion: नए साल पर IPS अफसरों को CM योगी की बड़ी सौगात, तरुण गाबा, आशुतोष कुमार और प्रवीण कुमार बने ADG

लखनऊ: नए साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस विभाग को बड़ी सौगात दी है। दरअसल, राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के तहत कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान की है। इस क्रम में तीन अनुभवी आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) के पद पर प्रमोट किया गया है। इस फैसले से पुलिस महकमे में उत्साह का माहौल है।



तीन वरिष्ठ अधिकारियों को बनाया गया ADG

प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों में लखनऊ रेंज के आईजी तरुण गाबा, कानपुर के संयुक्त पुलिस आयुक्त (JCP) आशुतोष कुमार और अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार शामिल हैं। तीनों अधिकारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवा, प्रशासनिक क्षमता और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में अहम योगदान के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।



राज्य स्तरीय कानून-व्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाएंगे तीन अधिकारी

आईजी तरुण गाबा ने लखनऊ रेंज में रहते हुए अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर कई प्रभावी कदम उठाए। वहीं, जेसीपी कानपुर आशुतोष कुमार ने औद्योगिक शहर कानपुर में अपराध पर लगाम लगाने और पुलिसिंग को आधुनिक स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने संवेदनशील धार्मिक नगरी में शांति व्यवस्था बनाए रखने और बड़े आयोजनों के सफल संचालन में सराहनीय कार्य किया। राज्य सरकार के इस फैसले को पुलिस प्रशासन को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रमोशन के बाद तीनों अधिकारी अब नीति निर्माण, रणनीतिक निर्णय और राज्य स्तरीय कानून-व्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाएंगे।



यूपी की कानून व्यवस्था और होगी मजबूत

पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त करने वाले अधिकारियों को बधाई दी है। माना जा रहा है कि इन प्रमोशनों से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी तथा पुलिसिंग को नई दिशा मिलेगी।