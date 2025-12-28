UP में शीतलहर को लेकर सरकार अलर्ट, कड़ाके की ठंड के बीच CM Yogi ने जारी किया राहत अभियान; बनाए गए रैन बसेरे, कंबल वितरण शुरू

उत्तर प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में रैन बसेरा बनाये हैं और कंबल वितरण की व्यवस्था शुरू कर दी है। शनिवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गयी। बयान के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने...

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में रैन बसेरा बनाये हैं और कंबल वितरण की व्यवस्था शुरू कर दी है। शनिवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गयी। बयान के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शीतलहर के दौरान कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति ठंड से पीड़ित ना रहे।



राज्य सरकार ने जिला प्रशासन, नगर निकाय और संबंधित विभागों को पूरी संवेदनशीलता के साथ राहत कार्यों को संचालित करने के निर्देश दिए हैं। बयान के मुताबिक, प्रदेशभर में अब तक 1247 रैन बसेरे स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें 9949 जरूरतमंद लोग अब तक आश्रय ले चुके हैं। वहीं जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि रैन बसेरों में साफ-सफाई, गर्म पानी, प्रकाश और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।



बयान में बताया गया, प्रदेश सरकार द्वारा शीतलहर से बचाव के लिए कंबल वितरण को प्राथमिकता दी गई है और पिछले तीन वर्षों में औसतन 10,65,889 कंबलों की खरीद की गई है। बयान के मुताबिक, कंबल की खरीद पर लगभग 44.38 करोड़ रुपये की औसत धनराशि व्यय हुई है। बयान में बताया गया कि ठंड से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की भी व्यापक व्यवस्था की गई है और सभी जिलों को अलाव जलाने के लिए 1.75 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

