Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • UP में शीतलहर को लेकर सरकार अलर्ट, कड़ाके की ठंड के बीच CM Yogi ने जारी किया राहत अभियान; बनाए गए रैन बसेरे, कंबल वितरण शुरू

UP में शीतलहर को लेकर सरकार अलर्ट, कड़ाके की ठंड के बीच CM Yogi ने जारी किया राहत अभियान; बनाए गए रैन बसेरे, कंबल वितरण शुरू

Edited By Purnima Singh,Updated: 28 Dec, 2025 02:18 PM

cm yogi launches relief campaign amid severe cold

उत्तर प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में रैन बसेरा बनाये हैं और कंबल वितरण की व्यवस्था शुरू कर दी है। शनिवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गयी। बयान के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने...

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में रैन बसेरा बनाये हैं और कंबल वितरण की व्यवस्था शुरू कर दी है। शनिवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गयी। बयान के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शीतलहर के दौरान कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति ठंड से पीड़ित ना रहे। 

राज्य सरकार ने जिला प्रशासन, नगर निकाय और संबंधित विभागों को पूरी संवेदनशीलता के साथ राहत कार्यों को संचालित करने के निर्देश दिए हैं। बयान के मुताबिक, प्रदेशभर में अब तक 1247 रैन बसेरे स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें 9949 जरूरतमंद लोग अब तक आश्रय ले चुके हैं। वहीं जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि रैन बसेरों में साफ-सफाई, गर्म पानी, प्रकाश और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 

बयान में बताया गया, प्रदेश सरकार द्वारा शीतलहर से बचाव के लिए कंबल वितरण को प्राथमिकता दी गई है और पिछले तीन वर्षों में औसतन 10,65,889 कंबलों की खरीद की गई है। बयान के मुताबिक, कंबल की खरीद पर लगभग 44.38 करोड़ रुपये की औसत धनराशि व्यय हुई है। बयान में बताया गया कि ठंड से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की भी व्यापक व्यवस्था की गई है और सभी जिलों को अलाव जलाने के लिए 1.75 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। 

यह भी पढ़ें : फिल्म इंडस्ट्री ने खोया एक और महान सितारा! दिग्गज एक्टर के निधन से लगा बड़ा झटका, बेबाकी से जुर्म के खिलाफ उठाते थे आवाज 

UP Desk : जाने-माने फ़िलिस्तीनी अभिनेता और निर्देशक मोहम्मद बकरी का 24 दिसंबर को इज़राइल में निधन हो गया। वह 72 वर्ष के थे और लंबे समय से दिल से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे। बकरी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टीवी सीरीज़ ‘होमलैंड’ और ऑस्कर-नॉमिनेटेड 1984 की फ़िल्म ‘बियॉन्ड द वॉल्स’ में उनके दमदार अभिनय के लिए पहचाना जाता था। उत्तरी इज़राइल में जन्मे बकरी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव अल-बिनेह में ही किया गया .... पढ़ें पूरी खबर .... 
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!