चूड़ी की दुकान मे चल रहा था स्मैक का धंधा, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार...30 हजार का माल बरामद

अमरोहा ( मो. आसिफ ): यूपी के अमरोहा जिले मे हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां गजरौला शहर में चूड़ी की दुकान मे स्मैक तस्करी करने की घटना सामने आई है। मुख्य बाजार में स्थित एक चूड़ी की दुकान से पुलिस ने स्मैक बरामद की है। दुकान का संचालक जलालनगर बस्ती निवासी अबरार है।



मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दुकान पर छापेमारी के दौरान संचालक अबरार एक युवक को स्मैक की पुड़िया देते हुए पकड़ा गया। दुकान की तलाशी में चूड़ियों के कई डिब्बों से स्मैक की पुड़ियां मिलीं। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां कई सालों से स्मैक का अवैध कारोबार चल रहा था। जिस वजह से पड़ोस के युवक बिगड़ रहे थे। उधर सीओ धनौरा अंजलि कटारिया ने बताया है कि गजरौला थाना पुलिस ने कस्बे मे एक चूड़ी की दुकान से मादक पदार्थों की तस्कर कर रहे दो आरोपी दुकानदार संचालक अबरार व उसका साथी मोहित को 91 स्मैक की पुड़ियों के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद माल की कीमत 30 हजार रुपये है।



आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है हैरानी की बात ये है कि नशा तस्कर ऐसी दुकान से स्मैक का कारोबार कर रहे थे जहां किसी को शक ना हो और खरीदारी करने वाली सिर्फ महिलाएं ही उस दुकान पर जाती हो इस को लेकर हर जगह चर्चा चल रही है ।