  • नए साल पर Congress को बड़ा झटका! पूर्व विधायक ने छोड़ी पार्टी, इस दिन... ये दल करेंगे ज्वाइन

Edited By Purnima Singh,Updated: 04 Jan, 2026 12:52 PM

Radheshyam Sharma left Congress : हरियाणा में कांग्रेस को एक और बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। नारनौल से पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता राधेश्याम शर्मा ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। उन्होंने गुरुग्राम में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के सुप्रीमो अभय सिंह...

Radheshyam Sharma left Congress : हरियाणा में कांग्रेस को एक और बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। नारनौल से पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता राधेश्याम शर्मा ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। उन्होंने गुरुग्राम में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला से मुलाकात की, जिससे उनके राजनीतिक रुख को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है।

जनवरी में ही ज्वाइन करेंगे इनेलो 
सूत्रों के मुताबिक, राधेश्याम शर्मा 18 जनवरी को नारनौल में आयोजित एक विशाल जनसभा के दौरान अभय चौटाला की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इनेलो की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में उनके समर्थकों के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है।

2009 में थामा था कांग्रेस का दामन 
राधेश्याम शर्मा ने वर्ष 2005 में नारनौल विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल की थी और विधायक बने थे। इसके बाद उन्होंने 2009 में कांग्रेस का दामन थामा। उसी साल उन्होंने नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

बाद में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 2014 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नांगल चौधरी से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इस बार भी सफलता हाथ नहीं लगी और उन्हें मात्र 15 हजार वोट ही मिले। इसके बाद वे दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ते हुए इनेलो में शामिल होने का फैसला किया है। राधेश्याम शर्मा के इस कदम को हरियाणा की राजनीति में अहम माना जा रहा है, जो कांग्रेस के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकता है।


 

