दिग्गज एक्टर के घर नए साल मातम का माहौल! 34 साल की बेटी की मौत से लगा सदमा, Hotel के कमरे में इस हाल में मिली लाश

UP Desk : हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता टॉमी ली जोन्स की बेटी विक्टोरिया जोन्स के कथित तौर पर निधन की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, वह सैन फ्रांसिस्को के एक लग्जरी होटल में बेहोशी की हालत में पाई गई थीं, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। यह घटना नए साल के दिन तड़के शहर के फेयरमोंट सैन फ्रांसिस्को होटल में हुई बताई जा रही है। विक्टोरिया की उम्र 34 वर्ष थी।



मौत के कारणों का नहीं हुआ खुलासा

TMZ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुबह करीब 3 बजे से कुछ पहले होटल से मेडिकल इमरजेंसी को लेकर कॉल की गई थी। सूचना मिलते ही इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स और पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, हालांकि स्थानीय रिपोर्ट्स का कहना है कि जांचकर्ताओं को अभी किसी साजिश या गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले हैं। जांच जारी होने के कारण इस मामले में अधिक जानकारी साझा नहीं की गई है।



खुद भी एक्ट्रेस हैं विक्टोरिया जोन्स

विक्टोरिया जोन्स, ऑस्कर विजेता अभिनेता टॉमी ली जोन्स और उनकी पूर्व पत्नी किम्बर्लिया क्लॉघली की बेटी थीं। उनके एक बड़े भाई ऑस्टिन जोन्स भी हैं। बीते कुछ वर्षों में वह सार्वजनिक जीवन से दूर रही थीं, लेकिन अपने शुरुआती दौर में उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम किया था।

फिल्मी सफर और बेहतरीन प्रोजेक्ट्स में काम

वह वर्ष 2002 में फिल्म मेन इन ब्लैक II में अपने पिता के साथ नजर आई थीं। इसके बाद उन्होंने 2005 के आसपास वन ट्री हिल, द थ्री बरियल्स ऑफ मेल्क्वियाडेस एस्ट्राडा और सॉरी, हेटर्स जैसे प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। द थ्री बरियल्स ऑफ मेल्क्वियाडेस एस्ट्राडा खास मानी जाती है, क्योंकि इस फिल्म का निर्देशन खुद टॉमी ली जोन्स ने किया था।



इंटरव्यू में एक्टर ने की थी बेटी की सराहना

एक पुराने इंटरव्यू में टॉमी ली जोन्स ने अपनी बेटी के टैलेंट, उसकी भाषा संबंधी क्षमताओं और काम के प्रति समर्पण की खुले तौर पर सराहना की थी। फिलहाल टॉमी ली जोन्स या उनके प्रतिनिधियों की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।