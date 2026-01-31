गेस्ट हाउस में चल रहा था सेक्स रैकेट का गोरखधंधा, युवतियां ऐसी हालत में मिलीं की शर्म से झुक पुलिस

उत्तर प्रदेश में वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र में एक गेस्ट हाउस की आड़ में चल रहे अनैतिक देह व्यापार के अड्डे का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी-2) और पुलिस टीम ने छापेमारी कर भंडाफोड़ किया। ऐसी हाल में युवतियां थी पुलिस भी शर्म से झुक गई। हालांकि...

वाराणसी: उत्तर प्रदेश में वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र में एक गेस्ट हाउस की आड़ में चल रहे अनैतिक देह व्यापार के अड्डे का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी-2) और पुलिस टीम ने छापेमारी कर भंडाफोड़ किया। ऐसी हाल में युवतियां थी पुलिस भी शर्म से झुक गई। हालांकि पुलिस मौके पर तीन युवतियों समेत पांच लोगों को हिरासत में ले लिया है।



होटल संचालक को पुलिस ने हिरासत में लिया

पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति द्वारा हेल्पलाइन नंबर पर सूचना मिली थी कि त्रिदेव मंदिर के सामने स्थित विजय लक्ष्मी गेस्ट हाउस में अनैतिक देह व्यापार का धंधा चल रहा है। आज एसओजी-2 और पुलिस टीम ने छापा मारा तो एक कमरे में तीन युवतियां और एक ग्राहक मिला। होटल संचालक को भी हिरासत में लिया गया है।



युवतियों को लाने वाले नेटवर्क को तलाश रही पुलिस

पूछताछ में पता लगाया जा रहा है कि ये युवतियां कहां से आई हैं। कुछ युवतियों ने बातचीत में खुद को बाहर की बताने की कोशिश की है। फिलहाल, गहन जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।