आत्महत्या या साजिशन हत्या? पेड़ से लटका मिला 23 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट का शव, सीसीटीवी और कॉल डिटेल खंगाल रही पुलिस

25 Jan, 2026

देवबंद थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव की रहने वाली 23 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट रवीना का शव शनिवार को चेतनपुरी गांव के खेत में जामुन के पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। रवीना बीते दो दिनों से लापता थी। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर हत्या कर शव...

सहारनपुर: देवबंद थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव की रहने वाली 23 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट रवीना का शव शनिवार को चेतनपुरी गांव के खेत में जामुन के पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। रवीना बीते दो दिनों से लापता थी। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर हत्या कर शव को आत्महत्या का रूप देने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

 परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट 
बीबीपुर गांव निवासी सोमपाल की बेटी रवीना ने मेरठ के एक कॉलेज से फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा किया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह देवबंद नगर में रेलवे रोड स्थित एक चिकित्सक के यहां प्रैक्टिस कर रही थी। 22 जनवरी की शाम करीब चार बजे वह संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद गुमशुदगी दर्ज कराई गई।

फंदे से लटका मिला रवीना का शव
शनिवार दोपहर को रवीना का भाई रितेश अन्य परिजनों के साथ खोजबीन करता हुआ चेतनपुरी गांव के खेतों तक पहुंचा, जहां जामुन के पेड़ से चुनरी के फंदे के सहारे रवीना का शव लटका मिला। सूचना पर पुलिस, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप 
परिजनों का आरोप है कि शव को हत्या के बाद पेड़ पर लटकाया गया है। रितेश का कहना है कि जिस स्थान पर शव मिला, वहां वे एक दिन पहले भी तलाश कर चुके थे, लेकिन उस समय शव नहीं था। साथ ही पेड़ पर फंदा बांधने की जगह मिट्टी लगी होने और शव जमीन से महज चार फीट ऊपर होने से आत्महत्या की आशंका पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

प्रेम प्रसंग समेत सभी एंगल से जांच में जुटी पुलिस
पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, कॉल डिटेल और मृतका के करीबी लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। प्रेम प्रसंग समेत सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा।

 

