मौसम का ताजा अपडेट; अगले कुछ घंटों में यूपी में होगी भारी बारिश, चलेंगी तेज झोंकेदार हवाएं...इन जिलों में अलर्ट जारी

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच अब मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई इलाकों में मौसम खराब होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 24 जनवरी के लिए कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इससे ठंड और बढ़ेगी और जनजीवन पर असर पड़ सकता है।

40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार, बारिश के साथ-साथ 30 से ज्यादा जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। बारिश और तेज हवा से तापमान में गिरावट आएगी और फसलों को भी नुकसान पहुंच सकता है। वहीं, खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन और बिजली विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से कहा गया है कि वे पुराने और कमजोर मकानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

इन जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिजनौर, अमरोहा, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, हाथरस, अलीगढ़, कासगंज, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, बहराइच, श्रावस्ती और आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा असर दिखेगा।