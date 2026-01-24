कोतवाली में फांसी के फंदे से लटका मिला सिपाही का शव, पुलिस ने शुरू की जांच, हत्या या आत्महत्या ?

Edited By Purnima Singh,Updated: 24 Jan, 2026 03:29 PM
Sambhal News : संभल जिले के गुन्नौर कोतवाली स्थित आवास में एक सिपाही ने कथित तौर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। गुन्नौर कोतवाली के थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) राजीव कुमार मलिक ने बताया कि शुक्रवार रात कोतवाली में ही बने एक कमरे में आरक्षी लिपिक आशीष वर्मा (23) ने रस्सी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली।
उन्होंने बताया कि घटना के बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके पर मुआयना किया जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एसएचओ ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
