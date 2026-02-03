Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • कलावा पहनकर शादी का झांसा, शोषण और ब्लैकमेल — 100 से ज्यादा युवतियों को फंसाने वाले गिरोह पर पुलिस कार्रवाई तेज

कलावा पहनकर शादी का झांसा, शोषण और ब्लैकमेल — 100 से ज्यादा युवतियों को फंसाने वाले गिरोह पर पुलिस कार्रवाई तेज

Edited By Anil Kapoor,Updated: 03 Feb, 2026 11:57 AM

police intensify action against gang that lured more than 100 young women

Basti News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक युवती की शिकायत पर पुलिस ने गंभीर आपराधिक मामला दर्ज किया है। आरोप है कि एक युवक ने खुद की पहचान छिपाकर युवती को झांसा दिया, उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसे ब्लैकमेल करने का प्रयास......

Basti News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक युवती की शिकायत पर पुलिस ने गंभीर आपराधिक मामला दर्ज किया है। आरोप है कि एक युवक ने खुद की पहचान छिपाकर युवती को झांसा दिया, उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसे ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है।

नौकरी के बहाने हुई पहचान
पीड़िता, जो कलवारी थाना क्षेत्र की रहने वाली है, बस्ती शहर के एक निजी अस्पताल में काम करती थी। उसके अनुसार जनवरी 2022 में उसकी मुलाकात एक युवक से हुई, जिसने उसे बेहतर नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत बढ़ी। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने अपनी पहचान के बारे में गलत जानकारी दी और विश्वास जीतने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया।

शादी का झांसा और दबाव
शिकायत के अनुसार आरोपी ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए रखे। युवती का आरोप है कि विरोध करने पर उसे धमकाया गया और मानसिक दबाव बनाया गया। उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी और उसके साथियों ने उसे डराने-धमकाने की कोशिश की।

ब्लैकमेल और अन्य आरोप
पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीर/वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी का एक गिरोह है, जो अन्य लड़कियों को भी झांसे में लेता था। इन दावों की पुलिस जांच कर रही है, फिलहाल इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

और ये भी पढ़े

पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मुख्य आरोपी अजफरुल हक उर्फ प्रिंस सहित 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मामले की विवेचना की जा रही है। डिप्टी एसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। आगे की कानूनी कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर होगी।

जांच जारी
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या आरोपी ने अन्य महिलाओं के साथ भी इसी तरह की घटनाएं कीं। डिजिटल साक्ष्य और कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!