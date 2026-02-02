Main Menu

  3 फरवरी को बहन की शादी... 2 को उठी भाई की अर्थी! ऐसे हाल में मिली लाश कि परिजनों की निकल गईं चीखें..... UP में दिल दहला देने वाली घटना

यूपी के इटावा जिले के भरथना थाना क्षेत्र के ग्राम पाली खुर्द के नगला काली में सोमवार सुबह हड़कंप मच गया, जब गांव के बाहर जानवरों के बाड़े में 20 वर्षीय युवक ने अंगोछे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इधर घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग...

इटावा (अरवीन) : यूपी के इटावा जिले के भरथना थाना क्षेत्र के ग्राम पाली खुर्द के नगला काली में सोमवार सुबह हड़कंप मच गया, जब गांव के बाहर जानवरों के बाड़े में 20 वर्षीय युवक ने अंगोछे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इधर घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंच गए और युवक की पहचान गांव के यदुनाथ सिंह यादव के पुत्र राहुल यादव के रूप में की। 

3 फरवरी को थी बहन की शादी 
मृतक के पिता यदुनाथ ने बताया कि उनका पुत्र जयपुर में प्राइवेट नौकरी करता था। शनिवार शाम को वह घर वापस आया और घर में बैग रखकर अपने दोस्तों के साथ गांव में घूमने चला गया। राहुल की छोटी बहन राधा की शादी 3 फरवरी को होनी है और रविवार को लगन और टीका जाना था। देर रात तक जब राहुल घर वापस नहीं आया तो परिजनों को उसकी चिंता हुई लेकिन काफी दिन बाद गांव आने पर दोस्तों के साथ रहने के चलते गांव और पारिवारिजनों ने खोजबीन में थोड़ी देर कर दी।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल 
इधर राहुल की मौत से खुशियों भरे घर में पल भर में मातम पसर गया। माता-पिता सहित अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। उधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी रामदवन मौर्य, थाना प्रभारी विक्रम सिंह, हलका इंचार्ज कोमल चौधरी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने विक्रम सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टियां मामला आत्महत्या का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।    

