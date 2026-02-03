Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • संभल के चंदौसी में बनने वाला है पश्चिम यूपी का नया AIIMS — योगी सरकार की इस मंत्री ने ठोक दिया बड़ा दावा!

संभल के चंदौसी में बनने वाला है पश्चिम यूपी का नया AIIMS — योगी सरकार की इस मंत्री ने ठोक दिया बड़ा दावा!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 03 Feb, 2026 08:32 AM

a new aiims is going to be built in chandausi sambhal in western uttar pradesh

Sambhal News: केंद्रीय बजट 2026-27 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की घोषणा के बाद अब इसकी स्थापना को लेकर मांगें तेज हो गई हैं। यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने संभल जिले के चंदौसी को...

Sambhal News: केंद्रीय बजट 2026-27 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की घोषणा के बाद अब इसकी स्थापना को लेकर मांगें तेज हो गई हैं। यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने संभल जिले के चंदौसी को AIIMS के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बताया है।

क्यों चुना चंदौसी?
मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि चंदौसी रेल कनेक्टिविटी और गंगा एक्सप्रेसवे की निकटता के कारण पश्चिमी यूपी का प्राकृतिक केंद्र बिंदु है। चंदौसी रेलवे जंक्शन से शहर में अच्छी रेल कनेक्टिविटी है, जिससे आसपास के जिलों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे के पास होने से सड़क मार्ग भी सुविधाजनक होगा। शहर में पहले से मौजूद शैक्षणिक संस्थान AIIMS जैसी उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्था के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। गुलाब देवी ने कहा, “जनहित को देखते हुए चंदौसी में AIIMS की स्थापना सबसे उचित होगी। इससे संभल, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर, अलीगढ़ सहित आसपास के जिलों के लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें दिल्ली या अन्य दूरस्थ शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी।”

सरकार को पैरवी का भरोसा
मंत्री गुलाब देवी ने यह भी कहा कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चंदौसी के पक्ष में मजबूती से पैरवी करेंगी।

स्थानीय लोग उत्साहित
केंद्रीय बजट में AIIMS की घोषणा से इलाके में खुशी का माहौल है। राज्य सरकार और स्थानीय नेता अब AIIMS की सही जगह तय करने में सक्रिय हो गए हैं। चंदौसी की कनेक्टिविटी और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहां AIIMS बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है। स्थानीय लोगों ने इस मांग का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही चंदौसी को प्राथमिकता देगी।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!