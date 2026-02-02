आफत के तीन दिन! 2, 3, 4 फरवरी को घर से न निकलें बाहर... UP के इन जिलों में तड़ातड़ बरसेंगे मेघ, गरज-चमक के साथ होगी भारी बारिश

Rain Alert in UP : फरवरी की शुरुआत के साथ उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में 1 से 4 फरवरी के बीच बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने...

Rain Alert in UP : फरवरी की शुरुआत के साथ उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में 1 से 4 फरवरी के बीच बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड तक मौसम अचानक बिगड़ सकता है।



यूपी में तीन दिन तक बारिश का दौर (Rain Alert in UP)

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 1 फरवरी से प्रदेश में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती हैं और आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में ज्यादा असर

मौसम विभाग ने जिन जिलों में बारिश और खराब मौसम की चेतावनी दी है, उनमें प्रमुख रूप से सहारनपुर, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद और आगरा शामिल हैं। इसके अलावा मथुरा, झांसी, हमीरपुर और ललितपुर सहित आसपास के जिलों में भी बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इससे ठंड में इजाफा हो सकता है।

सावधानी की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने, बिजली गिरने की आशंका के समय सुरक्षित जगहों पर शरण लेने और यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने की अपील की है।