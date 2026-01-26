स्पा- मसाज सेंटरों की आड़ में चल रहा था  Se/x Racket, पुलिस ने संचालक सहित 14 को हिरासत में लिया

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, शहर के समद रोड स्थित मंगलम कॉम्पलेक्स में रविवार देर रात छापेमारी में दो स्पा सेंटरों से सात युवतियों समेत कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें स्पा संचालक, स्टाफ और ग्राहक...

अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, शहर के समद रोड स्थित मंगलम कॉम्पलेक्स में रविवार देर रात छापेमारी में दो स्पा सेंटरों से सात युवतियों समेत कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें स्पा संचालक, स्टाफ और ग्राहक भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, प्रथम तल पर संचालित क्लासिक स्पा और द्वितीय तल पर चल रहे क्लाउड-7 स्पा में लंबे समय से अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिसकर्मी को ग्राहक बनाकर भेजा गया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ।



छापेमारी के दौरान दोनों सेंटरों से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। कमरों में मसाज टेबल की जगह बेड लगे हुए थे, जिससे अवैध गतिविधियों की पुष्टि हुई। पुलिस ने मौके से सात युवतियों को हिरासत में लिया, जिनमें दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाल की युवतियां शामिल हैं। क्लाउड-7 स्पा के पार्टनर संजय, एक रिसेप्शनिस्ट और पांच ग्राहकों को भी पुलिस ने पकड़ा है। वहीं क्लासिक स्पा का एक कर्मचारी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।



पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, युवतियों को दिल्ली से वेतन पर बुलाया जाता था और ग्राहकों से एंट्री फीस के साथ अतिरिक्त शुल्क लिया जाता था। सेंटरों में आने वाले नियमित ग्राहकों के नाम रजिस्टर में दर्ज मिले हैं। सीओ थर्ड सर्वम सिंह ने बताया कि स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार संचालित किया जा रहा था। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

