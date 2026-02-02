'किसने मां का दूध पिया है, गोली मार कर दिखाओ'! गोरखपुर की कथा में आखिर क्यों भड़के राजन जी महाराज? मंच से दी खुली चुनौती, VIDEO VIRAL

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चल रही रामकथा के दौरान उस समय माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया जब मशहूर कथावाचक राजन जी महाराज मंच से भावुक और कड़े तेवर में बोलते नजर आए। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल......

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चल रही रामकथा के दौरान उस समय माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया जब मशहूर कथावाचक राजन जी महाराज मंच से भावुक और कड़े तेवर में बोलते नजर आए। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कहां हो रही है कथा?

गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में इन दिनों राजन जी महाराज की रामकथा आयोजित की जा रही है। कथा सुनने के लिए रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन सोमवार को अचानक हंगामे जैसी स्थिति बन गई।

क्या हुआ कथा के दौरान?

जानकारी के अनुसार, कथा के दौरान कुछ लोग बार-बार मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आयोजकों और टीम के सदस्यों ने उन्हें रोका। इसी बात को लेकर बहस बढ़ गई। बताया जा रहा है कि इसी दौरान किसी व्यक्ति ने राजन जी महाराज की टीम के एक सदस्य पर टिप्पणी कर दी, जिससे विवाद और बढ़ गया। मामला इतना तूल पकड़ गया कि कथित तौर पर गोली मारने की धमकी तक दे दी गई।

मंच से महाराज की तीखी बात

घटना से आहत राजन जी महाराज ने मंच से खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनकी टीम के सदस्य को गोली मारने की धमकी दी गई। भावुक अंदाज़ में उन्होंने कहा— “मेरे टीम मेंबर को गोली मारने की धमकी दी गई। मैं भी कहता हूं, किसने मां का दूध पिया है, गोली मार कर दिखाओ। हम प्रेम से कथा कहने आए हैं, आप प्रेम से सुनिए।” उनके इस बयान के बाद कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया।

कथा करने से किया था इनकार

सूत्रों के मुताबिक, धमकी की घटना के बाद राजन जी महाराज ने पहले कथा जारी रखने से मना कर दिया था। लेकिन आयोजकों और स्थानीय लोगों ने समझाया, तब वे दोबारा मंच पर आए और कथा शुरू की।

16 साल में पहली बार ऐसा हुआ

राजन जी महाराज ने कहा कि अपने 16 साल के कथा जीवन में उन्होंने पहली बार ऐसी घटना देखी है। उन्होंने श्रोताओं से व्यवस्था और शांति बनाए रखने की अपील भी की।

वीडियो हुआ वायरल

पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। लोग इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।