मंत्री के चरणों में झुके अफसर! प्रशासनिक मर्यादा पर उठे सवाल

देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक वीडियो और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं देवरिया प्रभारी दयाशंकर सिंह के स्वागत के दौरान एआरटीओ सहित कुछ अधिकारी उनके पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। यह दृश्य भागलपुर पुल के पास मंत्री के आगमन के समय का बताया जा रहा है।

प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज

वीडियो सामने आने के बाद जिले में सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग इस घटनाक्रम को लेकर नाराज़गी जता रहे हैं। यूज़र्स का कहना है कि यह अफसरशाही की चाटुकारिता को दर्शाता है और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था व प्रशासनिक गरिमा पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे व्यक्तिगत शिष्टाचार और भारतीय परंपरा से जोड़कर देख रहे हैं। उनका तर्क है कि किसी वरिष्ठ या जनप्रतिनिधि का सम्मान करना व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है। इसके बावजूद आलोचकों का कहना है कि संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों से एक तय मर्यादा की अपेक्षा की जाती है, और सार्वजनिक मंच पर इस तरह का आचरण गलत संदेश देता है।



वायरल वीडियो बना चर्चा का केंद्र

इस पूरे मामले पर फिलहाल मंत्री दयाशंकर सिंह या जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। प्रशासनिक स्तर पर भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वायरल वीडियो कब का है और किन परिस्थितियों में यह दृश्य सामने आया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह घटना उत्तर प्रदेश में राजनीति और प्रशासन के संबंधों पर एक नई बहस को जन्म दे सकती है। फिलहाल देवरिया में यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है और लोगों की निगाहें प्रशासन व सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं।