Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • पैसों के लालच में मां ने अधेड़ को बेची बेटी, दरिंदे ने 63 दिनों तक नोचा जिस्म, बंधक बनाकर हर दिन...किया ये हाल

पैसों के लालच में मां ने अधेड़ को बेची बेटी, दरिंदे ने 63 दिनों तक नोचा जिस्म, बंधक बनाकर हर दिन...किया ये हाल

Edited By Pooja Gill,Updated: 21 Feb, 2026 10:58 AM

mother sold her daughter to a middle aged man for money the brute raped

UP Crime news: उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक रिश्तों को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर एक कलयुगी मां ने अपनी नाबालिग बेटी को एक अधेड़ को बेच दिया...

UP Crime news: उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक रिश्तों को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर एक कलयुगी मां ने अपनी नाबालिग बेटी को एक अधेड़ को बेच दिया। जिसके बाद अधेड़ ने 63 दिनों तक एक मकान में बंधक बनाकर किशोरी को लगातार अपनी हवस का शिकार बनाया। जब किशोरी इसका विरोध करती थी तो दरिंदा उसे बेरहमी से पीटता था। 

जानिए क्या है मामला 
जानकारी के मुताबिक, हापुड़ स्थित थाना गढ़मुक्तेश्वर के एक गांव का ये मामला है। यहां की निवासी नाबालिग लड़की ने अपनी मां पर कई गंभीर आरोप लगाए है। पीड़िता का आरोप है कि उसकी मां ने थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी अधेड़ (50 वर्षीय व्यक्ति) को बेच दिया और उससे रुपये ले लिए।

PunjabKesari 
                                                                               पीड़िता

पीड़िता ने रोते हुए सुनाई आपबीती
पीड़िता का आरोप है कि उसकी मां बहाना बनाकर उसे उसके घर छोड़कर चली आई थी। व्यक्ति ने 63 दिनों तक एक कमरे में बंधक बनाकर रखा और उसके साथ लगातार दुष्कर्म भी किया। विरोध करने पर आरोपी उसे बेरहमी से भी पीटता था। आरोपी बाहर जाने पर उसके कमरे का ताला भी लगाकर कहीं जाता था। किसी तरह वो वहां से भागी और अपने ताऊ के घर पहुंची। यहां उसने ताऊ को रोते हुए सारी आपबीती सुनाई।

और ये भी पढ़े

किशोरी ने लगाई न्याय की गुहार 
जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि आठ अप्रैल को करंट लगने से उसके पिता की मौत हो गई थी। वह दो बहनों व एक भाई में सबसे छोटी है और जिला मेरठ के एक कॉलेज में कक्षा 11वीं की छात्रा है। उसने कहा कि आरोपी ने उसे बंधक बनाकर लगातार रेप किया। फिर 13 फरवरी को किसी तरह वह आरोपी के चंगुल से निकलकर अपने ताऊ के घर पहुंची और सारी बात बताई। इसके बाद 14 फरवरी को ताऊ किशोरी व गांव के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर नानपुर चौकी गए और शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब उन्होंने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। जिसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!