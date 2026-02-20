Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • UP में नाबालिग दलित छात्रा से गैंगरेप, 5 दरिंदों ने नोचा जिस्म, हालत जान कांप जाएगी रूह; दो आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

UP में नाबालिग दलित छात्रा से गैंगरेप, 5 दरिंदों ने नोचा जिस्म, हालत जान कांप जाएगी रूह; दो आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

Edited By Purnima Singh,Updated: 20 Feb, 2026 07:48 PM

minor dalit girl gang raped in ballia

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 15 वर्षीय एक दलित लड़की से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, गड़वार थाना क्षेत्र में रहने वाली लड़की 15 फरवरी...

बलिया : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 15 वर्षीय एक दलित लड़की से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, गड़वार थाना क्षेत्र में रहने वाली लड़की 15 फरवरी की शाम को शौच के लिए निकली थी और इसी दौरान गांव में ही रहने वाले रोशन, रोहित, लल्लू, राजू व एक अज्ञात युवक उसे खींचकर एक सुनसान स्थान पर ले गए। 

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने लड़की को डरा-धमकाने के बाद उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता के पिता की तहरीर पर बुधवार शाम को पांच लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्‍सो) व अनुसूचित जाति-जनजाति अत्‍याचार निवारण अधिनियम (एससी-एसटी एक्ट) की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी 20 से 26 वर्ष आयु के बीच के हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं। 

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि शुक्रवार को दो आरोपियों राजू यादव (26) व रोशन यादव (25) को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया गया। सिंह ने बताया कि पुलिस अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!