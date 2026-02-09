Main Menu

'तुझसे ही पैसा कमाऊंगा' कहकर पति ने 1000 रुपए में पत्नी को बेचा, दो दरिंदों ने जंगल में ले जाकर लूटी अस्मत!

09 Feb, 2026

Badaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। यहां के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने ही पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पति ने महज एक हजार रुपये के लालच में उसे दो दरिंदों के हवाले कर दिया, जिन्होंने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) किया।

गैस एजेंसी जाने के बहाने रची साजिश
पीड़ित महिला के मुताबिक, घटना 6 फरवरी की है। महिला अपने पति के साथ गैस एजेंसी के कागज बनवाने जा रही थी। रास्ते में उसे गांव के ही दो व्यक्ति, पप्पू और बालकिशन मिले। आरोप है कि पति ने उन दोनों से 1000 रुपये लिए और पत्नी से कहा कि वह किसी जरूरी काम से जा रहा है, तुम इनके साथ गैस एजेंसी चली जाओ। महिला अपने पति की बात मानकर उनकी बाइक पर बैठ गई।

जंगल में ले जाकर किया गैंगरेप
आरोपी महिला को गैस एजेंसी ले जाने के बजाय बलकनपुर गांव के पास एक यूकेलिप्टिस के बाग में ले गए। वहां दोनों ने महिला के साथ बारी-बारी से गैंगरेप किया। दरिंदगी के बाद महिला किसी तरह वहां से भागकर अपने घर पहुंची।

'तुझसे ही पैसा कमाऊंगा'—पति के जवाब ने झकझोरा
जब महिला ने घर पहुंचकर अपने पति से इस करतूत का कारण पूछा, तो पति का जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पति ने बेशर्मी से कहा, "तुझसे मैं पैसा कमाऊंगा।" पीड़िता ने अपने जेठ को आपबीती सुनाई, लेकिन जेठ के दृष्टिबाधित (अंधे) होने के कारण वे उस रात थाने नहीं जा सके। अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

पुलिस की कार्रवाई
थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर पप्पू और बालकिशन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है और जल्द ही बयान दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

