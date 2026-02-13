UP में फर्जी ट्रेडिंग एप से 63 लाख की साइबर ठगी, भारी मुनाफे का लालच देकर अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांस्फर करवाए, पूरा मामला उड़ा देगा होश

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के जरिए एक युवक को भारी मुनाफे का झूठा आश्वासन देकर उससे 63 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया...

बलिया : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के जरिए एक युवक को भारी मुनाफे का झूठा आश्वासन देकर उससे 63 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार बलिया शहर कोतवाली में सुभाष नगर मोहल्ले के आदित्य गुप्ता की शिकायत पर बृहस्पतिवार को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। अपनी शिकायत में गुप्ता ने आरोप लगाया कि 16 जनवरी और छह फरवरी के बीच फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप 'टिकने सी' के माध्यम से उसे लाभ का झूठा आश्वासन दिया गया।



उन्होंने दावा किया कि आरोपियों ने उनसे अलग-अलग बैंक खातों में पैसे हस्तांतरित करवाए और उनसे 63 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। मामले में सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम की धारा 66डी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके फर्जी नाम से धोखाधड़ी करने से संबंधित है। इसके लिए फर्जी ऐप 'टिकने सी' और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें : सुनहरे दौर का अंत! दूरदर्शन की दिग्गज और मशहूर एंकर Sarala Maheshwari का निधन, 71 साल की उम्र में छोड़ी दुनिया

Sarala Maheshwari Death : भारतीय टेलीविज़न पत्रकारिता की एक सम्मानित आवाज़, दूरदर्शन की जानी-मानी पूर्व न्यूज़ एंकर सरला माहेश्वरी का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद मीडिया जगत और दर्शकों में शोक की लहर दौड़ गई है। शांत, सटीक और गरिमापूर्ण प्रस्तुति के लिए पहचानी जाने वाली माहेश्वरी दशकों तक भारतीय घरों का भरोसेमंद चेहरा रहीं .... पढ़ें पूरी खबर ....

