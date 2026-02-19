मैदान पर मौत का डंक: उन्नाव में क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों का तांडव, अनुभवी अंपायर की मौत से मचा कोहराम

Unnao News: खेल के मैदान से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। शुक्लागंज के सप्रू स्टेडियम में चल रहे एक क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों के अचानक हमले ने कोहराम मचा दिया। इस हमले की चपेट में आकर कानपुर के 65 वर्षीय अनुभवी अंपायर मानिक...

Unnao News: खेल के मैदान से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। शुक्लागंज के सप्रू स्टेडियम में चल रहे एक क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों के अचानक हमले ने कोहराम मचा दिया। इस हमले की चपेट में आकर कानपुर के 65 वर्षीय अनुभवी अंपायर मानिक गुप्ता की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई खिलाड़ी और दूसरे अंपायर घायल हो गए।

मैदान पर अचानक मची भगदड़

सप्रू स्टेडियम में एचए एकेडमी और एसबीएस एकेडमी के बीच अंडर-13 क्रिकेट मुकाबला खेला जा रहा था। नन्हे खिलाड़ी पूरे उत्साह के साथ मैदान पर थे। तभी अचानक मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड आसमान से उतरा और मैदान में मौजूद लोगों पर टूट पड़ा। हमला इतना भीषण था कि खिलाड़ी अपनी जान बचाने के लिए सिर पर पैर रखकर भागने लगे। दर्शकों और अधिकारियों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।

अंपायर मानिक गुप्ता ने तोड़ा दम

अंपायरिंग कर रहे कानपुर निवासी मानिक गुप्ता इस हमले का मुख्य शिकार बने। मधुमक्खियों ने उन्हें बुरी तरह डंक मार दिए। उनके साथ अंपायरिंग कर रहे जगदीश शर्मा और कुछ छोटे बच्चे (खिलाड़ी) भी घायल हुए। मानिक गुप्ता को तुरंत कानपुर के हैलेट अस्पताल और फिर कार्डियोलॉजी विभाग ले जाया गया। डॉक्टरों ने अथक प्रयास किए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।

मानिक गुप्ता पिछले 30 सालों से कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन (KCA) से जुड़े थे और खेल जगत में एक सम्मानित नाम थे।

सुरक्षा पर उठे सवाल, सन्नाटे में स्टेडियम

इस हादसे के बाद स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि स्टेडियम परिसर में मधुमक्खियों के छत्ते होने के बावजूद सावधानी नहीं बरती गई। स्थानीय खेल संगठनों ने मांग की है कि भविष्य में किसी भी मैच से पहले सुरक्षा जांच और एम्बुलेंस की व्यवस्था अनिवार्य की जाए।

घायलों की स्थिति

दूसरे अंपायर जगदीश शर्मा और घायल बच्चों का इलाज फिलहाल कानपुर के अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार, उनकी हालत अब स्थिर है और वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।

