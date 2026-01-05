बागपत में क्रूरता का ऐसा वीडियो! युवक ने स्ट्रीट डॉग को जबरन पिलाई शराब, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक युवक ने सड़क पर बेज़ुबान स्ट्रीट डॉग के साथ क्रूरता की हद पार कर दी। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है और......

Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक युवक ने सड़क पर बेज़ुबान स्ट्रीट डॉग के साथ क्रूरता की हद पार कर दी। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है।

सड़क पर डॉग के साथ बर्बरता

मामला थाना रमाला क्षेत्र का है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक एक हाथ से कुत्ते को कसकर पकड़े हुए है और दूसरे हाथ में शराब की बोतल लेकर उसे जबरन पिला रहा है। कुत्ता खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, तड़पता और छटपटाता है। लेकिन युवक उसे नहीं छोड़ता और उसके मुंह में शराब डाल देता है। शराब गले में जाते ही कुत्ता दर्द और डर से चीखता-चिल्लाता हुआ वहां से भाग निकलता है।

वीडियो बनाता रहा साथी युवक

हैरानी की बात यह है कि इस पूरी दरिंदगी के दौरान दूसरा युवक बेखौफ होकर वीडियो बना रहा था, जैसे यह कोई मनोरंजन की बात हो। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है और लोगों में रोष पैदा कर रहा है।

पुलिस हरकत में, मुकदमा दर्ज

रमाला इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी युवक की पहचान कर ली गई है। उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। आरोपी को जल्द हिरासत में लेने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बागपत पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी कार्रवाई की जानकारी साझा की है।