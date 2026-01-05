ग्रेटर नोएडा में शर्मसार करने वाला मामला! होटल कारीगर ने थूककर परोसी रोटियां, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

Noida News: ग्रेटर नोएडा के थाना दनकौर क्षेत्र, बिलासपुर कस्बे से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने खाने-पीने की स्वच्छता को शर्मसार कर दिया। यहां एक होटल में काम करने वाले कारीगर को रोटियों पर पहले थूकते और फिर तंदूर में सेंकते हुए देखा गया। यही...

Noida News: ग्रेटर नोएडा के थाना दनकौर क्षेत्र, बिलासपुर कस्बे से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने खाने-पीने की स्वच्छता को शर्मसार कर दिया। यहां एक होटल में काम करने वाले कारीगर को रोटियों पर पहले थूकते और फिर तंदूर में सेंकते हुए देखा गया। यही रोटियां ग्राहकों को परोसी जा रही थीं।

राहगीर ने रंगे हाथों पकड़ा और वीडियो बनाया

शनिवार देर रात, होटल के बाहर से गुजर रहे एक राहगीर ने यह हरकत कारीगर की रंगे हाथों पकड़ी और इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही मामला तेजी से तूल पकड़ गया।

सोशल मीडिया पर भड़का गुस्सा

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कई यूजर्स ने होटल मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लोगों ने कहा कि यह फूड सेफ्टी नियमों का गंभीर उल्लंघन है और ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। कुछ यूजर्स ने तो प्रशासन से सभी होटलों और ढाबों की नियमित जांच कराने की भी मांग की।

पुलिस ने शुरू की जांच

थाना दनकौर के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि फिलहाल कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। पुलिस होटल की पहचान कर मालिक और कर्मचारियों से पूछताछ करेगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।