मत करो यार ऐसा! मरीज का चीर दिया पेट, चिल्लाती रही नर्स; OT में चल रहा था जान से खिलवाड़—वीडियो वायरल

Kannauj News: उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मरीजों की जान से खिलवाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक बाहरी व्यक्ति, जिसके पास डॉक्टर की कोई डिग्री नहीं है, ने महिला मरीज का पथरी ऑपरेशन बिना सर्जन की मौजूदगी में किया। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। सीएमओ कन्नौज ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू करवा दी है।

ऑपरेशन का वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो कन्नौज के छिबरामऊ स्थित सौ शय्या अस्पताल का बताया जा रहा है। वीडियो में ओटी में मौजूद स्टाफ ने यह सब रिकॉर्ड किया और खुद ही वायरल कर दिया। वीडियो में सुनाई दे रहा है कि नर्स ऑपरेशन का विरोध कर रही है, जबकि ओटी में मौजूद स्टाफ कह रहे हैं कि जीएनएम महिला मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन लगा रही है। वहीं, अस्पताल में तैनात एनेसथेटिक्स डॉ. विपिन सचान किनारे खड़े होकर उसे निर्देश दे रहे हैं।

डॉक्टर पर गंभीर आरोप

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ऑन ड्यूटी एनेसथेटिक्स डॉ. विपिन सचान की मौजूदगी में मरीज की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, डॉ. विपिन सचान ने पहले अपना निजी अस्पताल छिबरामऊ में खोला था, लेकिन वह फेल होने के बाद कुछ दिन पहले दोबारा सौ शय्या अस्पताल में शामिल हुए। पीड़ितों के अनुसार, डॉ. विपिन सचान अक्सर अपने साथ रहने वाले बाहरी व्यक्ति से ऑपरेशन करवा मरीजों की जान से खिलवाड़ कराते थे।

सीएमओ ने दिए जांच के आदेश

वीडियो वायरल होने के बाद सीएमओ कन्नौज डॉ. स्वदेश गुप्ता ने मामले की गहन जांच शुरू करवा दी है। उन्होंने बताया कि दो डॉक्टरों की पैनल टीम से जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।