Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • जिस मंदिर में की थी शादी, 22 दिन बाद वही पेड़ से लटके नवविवाहित जोड़े के शव—सीतापुर में मचा हड़कंप

जिस मंदिर में की थी शादी, 22 दिन बाद वही पेड़ से लटके नवविवाहित जोड़े के शव—सीतापुर में मचा हड़कंप

Edited By Anil Kapoor,Updated: 29 Dec, 2025 09:03 AM

bodies of newly married couple found in temple premises in sitapur

Sitapur News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में रविवार सुबह एक नवविवाहित जोड़े का शव मंदिर के परिसर में पेड़ पर लटका पाया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह घटना हरगांव थाना क्षेत्र के अनिया कलां गांव की है। हैरानी की बात यह है कि यह वही मंदिर है,...

Sitapur News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में रविवार सुबह एक नवविवाहित जोड़े का शव मंदिर के परिसर में पेड़ पर लटका पाया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह घटना हरगांव थाना क्षेत्र के अनिया कलां गांव की है। हैरानी की बात यह है कि यह वही मंदिर है, जहां यह जोड़ा 22 दिन पहले शादी के बंधन में बंधा था।

मृतकों की पहचान
हरगांव थानाध्यक्ष बलवंत सिंह शाही ने बताया कि मृतकों की पहचान खुशी राम (22) और उनकी पत्नी मोहिनी (19) के रूप में हुई है। दोनों लहरपुर थाना क्षेत्र के बस्ती पुरवा के रहने वाले थे। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

प्रेम विवाह और पारिवारिक विरोध
थानाध्यक्ष ने बताया कि खुशी राम और मोहिनी दूर के रिश्तेदार थे और उनका लंबे समय से प्रेम संबंध था। दोनों के परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसके बावजूद उन्होंने 6 दिसंबर 2025 को घर से निकलकर हरगांव के महामाई मंदिर में वैदिक रीति-रिवाजों के साथ शादी कर ली थी। शादी के बाद जोड़ा लहरपुर में अपने परिवार के साथ रह रहा था।

आत्महत्या की संभावना
शाही ने बताया कि मंदिर परिसर में दोनों के शव पेड़ पर फांसी से लटके हुए पाए गए। प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। हालांकि, मानसिक दबाव, पारिवारिक तनाव या अन्य कारणों की संभावना को भी पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता।

और ये भी पढ़े

जांच जारी
थानाध्यक्ष ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह का पता चलेगा। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!