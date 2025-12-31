Main Menu

कार सवार चोरों ने गरीब विक्रेता की रेहड़ी से उड़ाई सब्जी, CCTV में कैद हुई शर्मनाक करतूत—मुजफ्फरनगर में मचा हड़कंप

Edited By Anil Kapoor,Updated: 31 Dec, 2025 01:43 PM

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर जिले के खतौली कोतवाली क्षेत्र में 27 दिसंबर की रात करीब 11 बजे एक दिलचस्प और चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहाँ कार सवार चोरों ने सब्जी विक्रेता प्रदीप की रेहड़ी से सब्जी चोरी कर ली।

चोरी का तरीका और घटना
प्रदीप ने बताया कि वह रोजाना अपनी रेहड़ी को तिरपाल और रस्सी से ढककर घर ले जाता है, क्योंकि उसकी दुकान पक्की नहीं है। रात को चोर आए और रेहड़ी पर से तिरपाल हटाकर दो कैरेट सब्जी गाड़ी में भरकर फरार हो गए। घटना अगली सुबह उजागर हुई, जब प्रदीप ने चोरी का पता लगाया और तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

यह तीसरी बार हुई चोरी
प्रदीप ने बताया कि इससे पहले भी उसकी रेहड़ी से दो बार सब्जी चोरी हो चुकी है। इस बार चोरों ने उसकी मेहनत पर फिर से हाथ साफ किया। वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि चोर कैसे रेहड़ी के पास पहुंचे, पल्ली हटाई और सब्जी उठाकर गाड़ी में रखकर चले गए।

पुलिस की जांच और तलाश
घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि रात के अंधेरे में गाड़ी का नंबर और मॉडल स्पष्ट नहीं हो पाया, फिर भी पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है।

पुलिस का बयान
सीओ खतौली रामाशीष यादव ने बताया कि पीड़ित की शिकायत दर्ज कर ली गई है। वायरल वीडियो और फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही सब्जी चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

