'दहेज हत्या' के झूठे आरोप में फंसे ससुराल वाले, 5 महीने बाद बहू पुणे से जिंदा बरामद, रहस्य ने सबको दहला दिया!

Shravasti News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर थाना क्षेत्र से दहेज हत्या के एक मामले में चौकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस महिला की हत्या का मुकदमा उसके ससुरालियों के खिलाफ दर्ज किया गया था, वह महिला पांच महीने बाद जिंदा मिली है। पुलिस ने...

Shravasti News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर थाना क्षेत्र से दहेज हत्या के एक मामले में चौकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस महिला की हत्या का मुकदमा उसके ससुरालियों के खिलाफ दर्ज किया गया था, वह महिला पांच महीने बाद जिंदा मिली है। पुलिस ने सर्विलांस और मोबाइल लोकेशन के जरिए महिला का पता लगाकर उसे महाराष्ट्र के पुणे से बरामद किया है। महिला को अब न्यायालय में पेश किया जाएगा।

शादी के बाद शुरू हुई प्रताड़ना
मल्हीपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गंगापुर निवासी मायावती ने अपनी बेटी दीपा की शादी ओरीपुरवा गांव निवासी हंसराज के साथ की थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही दीपा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। अगस्त 2025 में दीपा अचानक ससुराल से लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला, तो मायावती ने मल्हीपुर थाने में तहरीर देकर ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया।

न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज
पुलिस द्वारा मुकदमा न दर्ज किए जाने पर मायावती ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर 1 अगस्त 2025 को मल्हीपुर थाने में पति हंसराज, ससुर परमेश्वर और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी सतीश शर्मा को सौंपी गई।

महिला के जीवित होने का खुलासा
जांच के दौरान पुलिस को दीपा का मोबाइल चालू मिला। इसके बाद सर्विलांस टीम ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक की। लोकेशन से पता चला कि दीपा महाराष्ट्र के पुणे शहर में सुरक्षित थी। पूछताछ में दीपा ने बताया कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर पुणे चली गई थी और वहां रह रही थी।

पुलिस ने महिला को पुणे से लाकर न्यायालय में किया जाएगा पेश
थानाध्यक्ष अंकुर वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम पुणे गई और दीपा को लेकर वापस आ रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि महिला सुरक्षित मिली है और उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब न्यायालय में महिला के बयान दर्ज होने के बाद ही इस मामले की सच्चाई और आगे की कार्रवाई स्पष्ट हो सकेगी।

