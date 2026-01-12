कौशाम्बी में रिश्तों का खून! शराबी बेटे ने 75 साल की मां को गला घोंटकर बेरहमी से उतारा मौत के घाट, दहला पूरा इलाका

Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के भरवारी कस्बे में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां शराब के नशे में धुत एक बेटे ने अपनी ही मां की गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के...

Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के भरवारी कस्बे में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां शराब के नशे में धुत एक बेटे ने अपनी ही मां की गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार इलाके की है। मृतक महिला की पहचान 75 वर्षीय आयशा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसका बेटा गुड्डू उर्फ याकूब (40) शराब पीने का आदी था। रविवार शाम को भी वह शराब के नशे में घर आया था।

शराब को लेकर हुआ विवाद

मिली जानकारी के अनुसार, आयशा ने अपने बेटे को शराब पीने से मना किया था। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर गुड्डू ने अपनी मां के साथ मारपीट शुरू कर दी। मोहल्ले के कुछ लोग शोर सुनकर घर के अंदर पहुंचे और महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर ही अपनी मां का गला दबाकर हत्या कर दी।

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी

हत्या की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही भरवारी चौकी और कोखराज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ देर बाद पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह और क्षेत्राधिकारी सिराथू संतोष सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कराई।

आरोपी गिरफ्तार, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

पुलिस ने आरोपी गुड्डू उर्फ याकूब को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस का बयान

एसपी राजेश कुमार ने बताया कि एक बेटे ने घरेलू विवाद के दौरान अपनी मां की हत्या कर दी है। आरोपी शराब का आदी था और इसी वजह से अक्सर घर में झगड़ा होता था। मामले की जांच की जा रही है और आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।