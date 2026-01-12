युवा Congress नेता की दर्दनाक मौत, दोस्तों संग पार्टी करते वक्त सीधे नीचे जा गिरे.... जश्न के बीच छाया मातम!

Main Menu

Edited By Purnima Singh,Updated: 12 Jan, 2026 05:23 PM

youth congress leader death

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से एक दिल दहलाने वाली दुर्घटना सामने आई है। जिले के जबली स्थित एक निजी होटल में अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहे युवा कांग्रेस के एक उभरते चेहरे की ऊंचाई से गिरने के कारण मौत हो गई और अचानक खुशियों के बीच मातम छा गया...

UP Desk : हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से एक दिल दहलाने वाली दुर्घटना सामने आई है। जिले के जबली स्थित एक निजी होटल में अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहे युवा कांग्रेस के एक उभरते चेहरे की ऊंचाई से गिरने के कारण मौत हो गई और अचानक खुशियों के बीच मातम छा गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि शौचालय की एक खिड़की काल बन जाएगी। 

जानें पूरा घटनाक्रम 
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान अजय कुमार भाटिया उम्र 29 साल के रूप में हुई है, जो बिलासपुर के मंडी माणवां के निवासी थे। अजय अपने मित्रों के साथ शहर से करीब चार किलोमीटर दूर जबली के एक होटल में हंसी-मजाक और पार्टी कर रहे थे। यह हादसा उस वक्त हुआ जब अजय शौचालय की ओर गए, लेकिन वहां संतुलन बिगड़ने या किसी अन्य तकनीकी कारण से वह खिड़की से सीधे नीचे जा गिरे। ऊंचाई से गिरने के कारण उन्हें गंभीर चोटें आईं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

पुलिस और फोरेंसिक जांच का घेरा
हादसे की खबर मिलते ही सदर थाना बिलासपुर की पुलिस टीम सक्रिय हो गई। एसएचओ की अगुवाई में जांच दल ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया है। शुरुआती रिकॉर्डिंग देखने के बाद पुलिस ने ऊंचाई से गिरने की बात की पुष्टि की है। वहीं साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से जुटाने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों (FSL) को भी बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल से जरूरी नमूने एकत्र किए हैं। 

परिजनों का बयान, राजनीतिक जगत में शोक 
अजय के परिजनों ने फिलहाल इस घटना में किसी भी प्रकार की साजिश या अनहोनी का शक जाहिर नहीं किया है। अजय कुमार भाटिया के निधन से राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है। उनकी असामयिक मृत्यु से क्षेत्र के राजनीतिक गलियारों और युवाओं में गम का माहौल है। अजय कुमार भाटिया केवल एक आम युवा नहीं थे, बल्कि वह युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी के रूप में संगठन में काफी सक्रिय थे। 

एसपी का बयान
बिलासपुर के एसपी संदीप धवल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि युवक की मौत बाथरूम की खिड़की से दुर्घटनावश गिरने की वजह से हुई है। कानूनी औपचारिकताओं और पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच हर पहलू से कर रही है, ताकि पूरी घटना का जल्द से जल्द खुलासा हो सके। 

