मुआवजे के लाखों रुपए आते ही पलटी मोहब्बत! झांसा देकर जेवर-नकदी लेकर प्रेमी संग फरार हुई पत्नी, ठगा रह गया पति

Jhansi News: झांसी जिले में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) के तहत मिली जमीन की मुआवजा राशि एक परिवार के लिए खुशियों की जगह बड़ा संकट बन गई। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नया गांव में रहने वाले एक युवक की पत्नी लाखों रुपए और कीमती जेवर लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

मुआवजे में मिले थे 8-8 लाख रुपए

पीड़ित युवक चंदन अहिरवार ने बताया कि उसके पिता ग्यासी अहिरवार की जमीन बीड़ा योजना में अधिग्रहित की गई थी। इसके बदले सरकार ने उन्हें मुआवजा दिया था। इस रकम को पिता ने अपने तीनों बेटों जगत, अर्जुन और चंदन में बराबर बांट दिया था। चंदन को करीब 8 लाख रुपये मिले थे, जिससे वह मकान बनवाने और बच्चों के भविष्य की योजना बना रहा था।

पांच साल की शादी, दो बच्चे और फिर धोखा

चंदन की शादी करीब पांच साल पहले प्रेमनगर की रहने वाली रेशमा अहिरवार से हुई थी। उनके एक बेटा और एक बेटी हैं। चंदन का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही रेशमा का पड़ोस में रहने वाले युवक अभिषेक अहिरवार से प्रेम संबंध हो गया था। इसको लेकर घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे।

झगड़ा, खौलती चाय और फिर भागने की योजना

चंदन के अनुसार कुछ दिन पहले उसने अपनी पत्नी को अभिषेक से फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया था। इस पर दोनों के बीच विवाद हुआ। 5 जनवरी को झगड़ा इतना बढ़ गया कि रेशमा ने चंदन पर खौलती चाय फेंक दी, जिससे वह झुलस गया। इसके बाद रेशमा ने कहा कि उसके मायके में भंडारा है और वह कुछ दिनों के लिए वहां जा रही है। चंदन उसे नया गांव छोड़कर आया था।

भंडारे के दिन प्रेमी संग फरार

9 जनवरी को जब परिवार मंदिर गया हुआ था, तब रेशमा ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर घर पर रुकने की बात कही। इसी दौरान वह अपनी बेटी को साथ लेकर पड़ोसी युवक अभिषेक के साथ फरार हो गई। बाद में जब चंदन ने पत्नी के भाई से संपर्क किया, तो एक फोन नंबर मिला। जांच करने पर पता चला कि वह नंबर अभिषेक का था।

घर से गायब मिले लाखों रुपए और जेवर

जब चंदन घर पहुंचा और अलमारी देखी तो उसके होश उड़ गए। मकान बनाने के लिए रखे गए 50 हजार रुपये नकद और करीब 5 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर गायब थे। ये सभी जेवर बीड़ा से मिले मुआवजे से खरीदे गए थे।

परिवार के लोगों ने लगाए गंभीर आरोप

चंदन की भाभी रंजना देवी ने बताया कि रेशमा और अभिषेक के बीच काफी समय से संबंध थे। दोनों छत से इशारों में बात करते थे, जिससे घर में अक्सर झगड़ा होता था। वहीं चंदन की मां गुड्डी देवी ने भी बताया कि बहू चोरी-छिपे प्रेमी से बात करती थी और झगड़े में बेटे पर चाय फेंक चुकी थी। मोहल्ले वालों के मुताबिक रेशमा मुंह ढककर किसी गाड़ी में बैठकर भागी थी।

पुलिस ने शुरू की जांच

चंदन की शिकायत पर प्रेमनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और महिला व उसके प्रेमी की तलाश जारी है। पुलिस ने यह भी बताया कि बीड़ा के तहत मुआवजा मिलने के बाद इस तरह के पारिवारिक विवाद पहले भी सामने आ चुके हैं। फिलहाल इस घटना के बाद पूरा परिवार सदमे और तनाव में है।