वाराणसी में BJP पार्षद के बेटे ने ड्यूटी पर तैनात दारोगा को जड़ा थप्पड़, घाट पर मची भगदड़—वीडियो वायरल; पुलिस में हड़कंप

02 Jan, 2026
Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के चौक थाना क्षेत्र में 1 जनवरी 2026 की शाम एक चौंकाने वाली घटना हुई। बीजेपी पार्षद बृजेश श्रीवास्तव के बेटे हिमांशु श्रीवास्तव ने ड्यूटी पर तैनात चौकी प्रभारी अभिषेक त्रिपाठी को थप्पड़ मार दिया। यह विवाद मणिकर्णिका घाट पर नए साल की भीड़ के बीच उस समय हुआ जब दारोगा ने बाइक को नो एंट्री जोन में ले जाने से मना किया।
कैसे शुरू हुआ विवाद
हिमांशु और उसके दो दोस्त घाट पर बाइक लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की जिद करने लगे। चौकी प्रभारी अभिषेक त्रिपाठी ने भीड़ को देखते हुए उन्हें रोका। इसके बाद हिमांशु ने पार्षद का बेटा होने का रौब दिखाते हुए गाली-गलौज और थप्पड़ मारना शुरू कर दिया।
दारोगा ने दुकान में जाकर बचाई जान
लगातार हमले से बचने के लिए दारोगा त्रिपाठी को पास की एक दुकान में शरण लेनी पड़ी। उनके भागने की वजह से घाट पर भगदड़ मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से हिमांशु को पकड़ लिया गया, जबकि उसके दो साथी मौके से फरार हो गए।
पुलिस की कार्रवाई
घटना के बाद चौक थाना पुलिस ने हिमांशु श्रीवास्तव के खिलाफ धारा 7CLA, 132BNS, 352, 115(2) और 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तारी के बाद उसे मेडिकल टेस्ट के लिए कबीर चौराहा ले जाया गया, जहां चोट लगने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अब उसके दो फरार साथियों की तलाश कर रही है।
घटना के पीछे का कारण
घटना मणिकर्णिका घाट पर नए साल की भारी भीड़ के बीच हुई थी। दारोगा अभिषेक त्रिपाठी घाट पर भीड़ प्रबंधन और शांति व्यवस्था के लिए अकेले तैनात थे। हिमांशु और उसके दोस्तों ने नियमों की अवहेलना की और जबरदस्ती करने की कोशिश की।
सवाल खड़े करता है मामला
इस घटना ने सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा पुलिसकर्मियों पर हमला करने के मामलों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि कानून सबके लिए समान है और किसी भी अधिकारी या नियम का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।