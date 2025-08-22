Meerut News: स्कूटी से निकलकर सांप ने सड़क पर लगाई दौड़, मची भगदड़… सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

यूं तो आपने अक्सर ऐसी तस्वीरों को देखा होगा जहां जंगलों में सांप चहलकदमी करता हुआ नजर आता है और इस सांप से लोग दूरी भी बना कर रखते हैं क्योंकि अगर उसे सांप ने डस कर लोगों को अपना शिकार बना लिया तो उनकी जान पर बन आएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी...

Meerut News, (आदिल रहमान): यूं तो आपने अक्सर ऐसी तस्वीरों को देखा होगा जहां जंगलों में सांप चहलकदमी करता हुआ नजर आता है और इस सांप से लोग दूरी भी बना कर रखते हैं क्योंकि अगर उसे सांप ने डस कर लोगों को अपना शिकार बना लिया तो उनकी जान पर बन आएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जो अपने आप में चौंकाने वाली है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक जहरीला सांप एक स्कूटी में घुसा हुआ है जिसे निकालकर पकड़ने के लिए लोग जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। गनीमत ये रही कि स्कूटी सवार को इस जहरीले सांप ने नहीं काटा वरना उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी।



सांप को दिख भीड़ में मची भगदड़

दरअसल, मेरठ में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जो कि थाना सदर बाजार क्षेत्र का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह एक स्कूटी के अंदर एक जहरीला सांप घुसा हुआ है। जिसे निकालने के लिए लोग जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां इस सांप को पकड़ने के लिए उसे पकड़ने वाला युवक कड़ी मशक्कत कर रहा है। इस दौरान उसके आसपास भारी भीड़ लगी हुई है। जहां एकाएक स्कूटी जमीन पर गिरी और फिर उसके अंदर से सांप निकला और लहराता हुआ सड़क पर दौड़ लगाने लगा। वहीं इस युवक के द्वारा जब सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो सांप वापस मुड़कर भीड़ के बीच घुसता हुआ नजर आया जिसके चलते भीड़ में दहशत के चलते भगदड़ मच गई।



सांप को पकड़ने वाले युवक की जमकर तारीफ

वहीं किसी तरह सांप को पकड़ने वाले युवक ने इस सांप को पड़कर बंद किया और फिर उसे वन विभाग के हवाले कर दिया। वहीं सोशल मीडिया पर स्कूटी के अंदर सांप निकालने का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग इस सांप को पकड़ने वाले युवक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।