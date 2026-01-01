यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, स्मार्ट मीटर की कीमतों में बड़ी कटौती

उत्तर प्रदेश में अब नया बिजली कनेक्शन लेना पहले की तुलना में काफी सस्ता हो गया है। यूपी विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने कॉस्ट डाटा बुक–2025 जारी करते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर और नए कनेक्शन से जुड़ी दरों में बड़ी कटौती की है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब नया बिजली कनेक्शन लेना पहले की तुलना में काफी सस्ता हो गया है। यूपी विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने कॉस्ट डाटा बुक–2025 जारी करते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर और नए कनेक्शन से जुड़ी दरों में बड़ी कटौती की है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को झंझट भरी एस्टीमेट व्यवस्था से भी राहत मिल गई है।

नई व्यवस्था के तहत अब बिजली कनेक्शन फिक्स चार्ज सिस्टम के माध्यम से दिया जाएगा। पहले जहां मीटर, तार, पोल और दूरी के हिसाब से अलग-अलग एस्टीमेट तैयार किया जाता था, वहीं अब तय शुल्क जमा कराकर आसानी से कनेक्शन मिल सकेगा। खास बात यह है कि 300 मीटर तक की दूरी और 150 किलोवाट तक के लोड के लिए अलग से कोई एस्टीमेट नहीं बनेगा।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर के दामों में भी भारी कटौती की गई है।

सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत 6016 रुपये से घटकर अब 2800 रुपये हो गई है।

वहीं थ्री फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर का शुल्क 11342 रुपये से घटकर 4100 रुपये कर दिया गया है।

इसके अलावा, 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन के लिए यदि दूरी 100 मीटर तक है तो उपभोक्ताओं को 5500 रुपये एकमुश्त जमा करने होंगे।

वहीं 300 मीटर तक की दूरी के लिए 7555 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपडेट कर 12 जनवरी 2026 तक नई दरों को पूरी तरह लागू करें। इससे पूरे प्रदेश में एक समान और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। ऊर्जा विभाग का मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को बढ़ावा मिलेगा और बिजली वितरण प्रणाली भी अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनेगी। नई नीति से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।