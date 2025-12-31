Main Menu

Weather Update: यूपी में अगले तीन चार दिन में बदलेगा मौसम का मिजाज, बढ़ेगी ठंड या मिलेगी राहत; देखें ताजा अपडेट

Edited By Pooja Gill,Updated: 31 Dec, 2025 10:59 AM

Up Weather Update: उत्तर प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच मौसम का मिज़ाज धीरे-धीरे बदलने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ...

Up Weather Update: उत्तर प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच मौसम का मिज़ाज धीरे-धीरे बदलने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ी है। जिसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि सुदूर उत्तरी तराई और दक्षिणी इलाकों के कुछ स्थानों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में कोहरा कुछ हद तक कम होने के साथ ही दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।        

आज कैसा रहेगा मौसम 
फिलहाल, मंगलवार को कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, बस्ती, बांदा, हमीरपुर, बरेली, इटावा और आसपास के इलाके शीतलहर की चपेट में रहे। हालांकि, देर रात और सुबह के समय घने कोहरे का दौर 31 दिसंबर तक जारी रहने की संभावना है, जिससे द्दश्यता के प्रभावित होने के आसार है। 

आने वाले दिनों में ऐसा रहेगा मौसम 
मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ एके सिंह के मुताबिक, आगामी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 1 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 2 जनवरी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में कोहरे के घनत्व में कमी आने की उम्मीद है। इसके बाद कोहरा केवल कुछ चुनिंदा स्थानों तक ही सीमित रह सकता है।        

बारिश होने की भी संभावना 
इसी क्रम में एक जनवरी को प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। आने वाले 3-4 दिनों में तापमान में औसतन 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है। जिससे पहली जनवरी के बाद शीत लहर में कमी देखने को मिलेगी। 

