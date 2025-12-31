Main Menu

  • घर में मिली 13 साल की मासूम की खून से सनी लाश, कागज पर खुद लिखा हत्यारे का नाम—सुल्तानपुर में सनसनी फैलाने वाली वारदात

Edited By Anil Kapoor,Updated: 31 Dec, 2025 12:33 PM

Sultanpur News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में मंगलवार की शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जहां कक्षा 9 की 13 साल की छात्रा की उसके ही घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस वारदात ने इलाके में सनसनी मचा दी और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है।

घर में अकेली थी किशोरी, आरोपी घुसा अंदर
घटना कूरेभार थाना क्षेत्र की है। मृतक किशोरी अपने दादा के साथ रहती थी। मंगलवार दोपहर को वह घर में अकेली थी। तभी गांव का ही एक युवक विजय नामक आरोपी घर में घुस आया। किशोरी ने आरोपी का विरोध किया तो उसने उसका गला रेत दिया। छात्रा की चीख-पुकार सुनकर आस-पास के लोग उसे घायल अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद किशोरी ने पास पड़े एक कागज पर आरोपी का नाम लिख दिया।

पुलिस ने आरोपी और उसकी मां पर दर्ज किया मुकदमा
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने किशोरी के परिजनों की तहरीर पर आरोपी विजय और उसकी मां के खिलाफ मामला दर्ज कर मां को तत्काल गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी विजय की गिरफ्तारी के लिए हुई मुठभेड़
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मुख्य आरोपी विजय धनजई मोड़ की तरफ जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अपने बचाव में जवाबी कार्रवाई करते हुए विजय के दाहिने पैर में गोली लगाई।

घायल आरोपी का इलाज
पुलिस ने आरोपी विजय को गिरफ्तार कर CHC कूरेभार में प्राथमिक चिकित्सा के लिए भर्ती कराया। वहीं, पुलिस आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है और मामले की जांच जारी है।

इलाके में फैली सनसनी
इस दुखद घटना ने पूरे इलाके में खौफ और गुस्सा फैला दिया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी और उसके परिजनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

