UP Winter Vacation बढ़ीं! भीषण ठंड में नया आदेश... 2 हफ्तों से ज्यादा बच्चों की मौज, जानें अब कब खुलेंगे स्कूल, किस क्लास के लिए आए ऑर्डर

01 Jan, 2026

उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। भीषण सर्दी और शीतलहर को देखते हुए मथुरा जिले में कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। यह आदेश बेसिक शिक्षा परिषद, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त,...

UP Winter Vacation : उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। भीषण सर्दी और शीतलहर को देखते हुए मथुरा जिले में कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। यह आदेश बेसिक शिक्षा परिषद, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, वित्तविहीन, सीबीएसई, आईसीएसई समेत सभी बोर्डों के विद्यालयों पर लागू रहेगा।

जिला प्रशासन और बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी आदेश के अनुसार नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। ठंड के चलते बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। 

शिक्षकों को नहीं मिली राहत (UP Winter Vacation) 
अवकाश अवधि के दौरान परिषदीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिक सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। साथ ही विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप पर समय-समय पर दिए जाने वाले आदेशों को अमल में लाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जिन शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ (BLO) के रूप में लगी है, वे पहले की तरह अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में उपस्थित रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

गलन भरी सर्दी, बुधवार रहा सीजन का सबसे ठंडा दिन
बुधवार को इस सीजन का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। गलन भरी ठंड से जनजीवन बेहाल रहा और दिन का तापमान न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। शाम होते ही बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन और बढ़ा दी। बुधवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में शीतलहर का असर बना रहेगा, जिससे ठंड से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है।


 

